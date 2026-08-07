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Україна зацікавлена у конструктивному діалозі з Китаєм – Стефанчук

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Україна зацікавлена у конструктивному діалозі з Китаєм – Стефанчук
Фото: Unsplash

Україна зацікавлена у конструктивному діалозі з Китаєм, вважає голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Україна зацікавлена у розвитку відкритого та конструктивного діалогу з Китаєм на основі взаємної поваги й дотримання принципів міжнародного права", – написав Стефанчук у Фейсбуці у п’ятницю після зустрічі з послом України в Китаї Олександром Нечитайлом.

За словами спікера, на зустрічі обговорили актуальні питання українсько-китайських відносин, подальшу координацію міжпарламентської співпраці та взаємодію з китайською стороною.

"Парламентська дипломатія залишається важливим інструментом для розвитку діалогу, взаєморозуміння та співпраці між Україною та міжнародними партнерами", – підкреслив Стефанчук.

#стефанчук #україна #китай
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