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Корецький: Важливим пріоритетом для України є виконання зобов'язань у межах європейської інтеграції

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Корецький: Важливим пріоритетом для України є виконання зобов'язань у межах європейської інтеграції
Фото: https://t.me/Koretskyi_official/

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький провів нараду з керівниками центральних органів виконавчої влади та підтвердив, що важливим пріоритетом для України є виконання зобов’язань країни у межах європейської інтеграції.

"Окрім іншого, важливим пріоритетом є виконання зобов’язань України у межах європейської інтеграції. Усі відомства мають працювати на спільний результат і своєчасно ухвалювати необхідні рішення", – написав він у телеграм.

Прем’єр-міністр повідомив про домовленість визначити три-п’ять пріоритетних питань, які потребують невідкладних рішень уряду.

Від кожної інституції Корецький очікує чіткої відповідальності за результат і злагодженої роботи всього державного апарату.

#корецький #євроінтеграція
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