На міжнародній арені Україна має виступати єдиним голосом – Стефанчук

На міжнародній арені Україна має виступати єдиним голосом, вважає голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Міжнародна ситуація є надзвичайно динамічною, окремі акценти можуть змінюватися. І наша спільна задача – забезпечити, щоб народні депутати України, які представляють державу на міжнародних парламентських майданчиках, керувались єдиними підходами й чітко доносили до партнерів узгоджену державницьку позицію", – сказав Стефанчук на нараді за участі представників Офісу президента України, уряду, керівників постійних делегацій парламенту у міжнародних парламентських асамблеях та депутатських груп з міжпарламентських зв’язків у п’ятницю.

Він зазначив, що сьогоднішня зустріч стане важливим кроком до посилення координації між Верховною Радою України, Офісом президента та урядом.

На своїй сторінці у Фейсбуці, Стефанчук додав, що серед ключових завдань – подальше зміцнення обороноздатності України, енергетичної стійкості та фінансової підтримки, посилення санкційного тиску на Росію, забезпечення відповідальності агресора, а також просування України до членства в Європейському Союзі та НАТО.

"Важливо й надалі розвивати співпрацю з парламентами держав-партнерів, Європейським парламентом, країнами G7 та іншими міжнародними форматами, використовуючи всі можливості парламентської дипломатії для захисту інтересів України", – зазначив він.