Постійні представники України при міжнародних організаціях зустрілись з керівництвом Ради і парламентарями

Міністр закордонних справ України (МЗС) Андрій Сибіга і постійні представники України при міжнародних організаціях зустрілись з керівництвом Верховної Ради та парламентарями, повідомив Андрій Сибіга у п’ятницю.

"Відбулась координаційна зустріч з постійними представниками України при міжнародних організаціях під головуванням голови ВР Руслана Стефанчука за участі керівника Офісу президента Кирила Буданова, заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої, віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволода Ченцова та міністра молоді та спорту Матвія Бідного", – йдеться у повідомленні у Facebook.

За словами очільника МЗС, одна з цілей Наради керівників закордонних дипломатичних установ – забезпечити постійний діалог і кращу координацію між усіма, хто представляє та просуває інтереси України у світі.

"Парламентська дипломатія – важлива частина цієї роботи. Рішення парламентів безпосередньо впливають на оборонні бюджети, санкції, міжнародно-правові механізми та багато інших практичних кроків на підтримку України. Тому цей ранок присвятили парламентському треку", – підкреслив міністр.

Зокрема, як пише Сибіга, на зустрічі окремо зосередилися на тому, що сьогодні безпосередньо визначає стійкість країни: "зброя та оборона, посилення ППО, збільшення оборонних бюджетів партнерів і нові рішення на підтримку України. Запропонував активніше використовувати і парламентський ресурс, зокрема посилити прямі контакти між оборонними комітетами. Наше завдання полягає в тому, щоб політична підтримка якомога швидше перетворювалася на конкретні рішення, фінансування та спроможності для України".

Окремим блоком учасники зустрічі розглянули питання набуття Україною членства в ЄС: роботу в міжнародних організаціях та спільне реагування на міжнародні події й рішення, які зачіпають інтереси України.

За словами міністра, "дискусія була справді плідною, висловили та обмінялися позиціями, а також визначили, де потрібна тісніша взаємодія, які питання можемо просувати спільно і де маємо швидше синхронізувати наші дії".

Сибіга подякував усім колегам за відкритість, предметність і готовність працювати разом.

"Маємо спільне розуміння пріоритетів і чіткіше бачення, куди рухатися далі", – написав він.