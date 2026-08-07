Санкції ЄС введено ще проти 5 осіб, причетних до російського ВПК – Каллас

Європейський союз у четвер запровадив санкції проти п’яти осіб, причетних до військово-промислового комплексу РФ, повідомила Верховна представниця Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

"У відповідь на нещодавню серію російських авіаударів ЄС сьогодні ухвалив нові списки санкцій, спрямовані проти п’яти осіб, причетних до військово-промислового комплексу Росії. З огляду на те, що її армія застрягла на полі бою, Москва ще більше загострює свою кампанію терору проти цивільних. ЄС має продовжувати посилювати тиск на Росію, доки Москва не припинить свою війну", – написала Каллас в соцмережі Х в п’ятницю.

Вона наголосила, що кожен новий напад на Україну є "ще однією причиною для Європи посилити тиск на Росію".

В п’ятницю Рада ЄС опублікувала в "Офіційному віснику" Євросоюзу виконавчий регламент, який запроваджує обмежувальні заходи щодо п’яти представників російського оборонно-промислового комплексу.

У документі перелічено: генеральний директор АТ "Серпуховський завод "Металіст" Раміль Бадгутдінов, генеральний директор Красноярського машинобудівного заводу Олександр Дюкарев, директор ТОВ "Ірз-Связь" Сергій Башков, генеральний директор ТОВ "Аеромакс" Сергій Бессонов, генеральний директор Науково-дослідного інституту точних приладів Віктор Іванов.

"Цей регламент набирає чинності в день його опублікування в "Офіційному віснику" Європейського Союзу", – йдеться в оприлюдненому документі.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав нові санкції ЄС у відповідь на нещодавні російські авіаудари. "Кожен акт терору Росії проти українських цивільних осіб повинен мати наслідки… Кожен акт терору повинен зустрічати рішучу відповідь. Потрібні подальші рішучі дії, щоб зупинити доступ Росії до критичних компонентів для виробництва нових балістичних ракет і щоб підвищити вартість затягування війни для Москви", – написав він в Х.

Як повідомлялося, внаслідок нічної російської атаки на Київ 5 серпня одна людина загинула, постраждали, 15 із них було госпіталізовано, четверо у тяжкому стані, один з них пізніше помер у лікарні. В Київській області тоді ж внаслідок атаки загинули 16 мирних жителів, ще 36 людей отримали тілесні ушкодження, з них вісім людей загинули та троє отримали поранення на залізничній платформі "Квітневий" в Броварському районі. Четвер, 6 серпня, в Київській області був оголошений Днем жалоби.