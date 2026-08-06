Більшість українців не підтримує відставку Федорова, але підтримує відставку Сирського, – соцопитування

Позитивне ставлення до відставки Михайла Федорова з поста міністра оборони висловлюють 7,7 українців, ще 11,9% заявляють про більш позитивне, ніж негативне, натомість 39,1% заявили, що ставляться до його відставки негативно, і ще 23,4% – що більш негативно, ніж позитивно, свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного компанією Socis з 28 липня по 2 серпня.

Натомість до відставки Олександра Сирського з поста головнокомандувача Збройних сил України позитивне ставлення висловили 40,6% респондентів, а більш позитивне, ніж негативне ще 22,9%. 7,7% при цьому заявили про негативне ставлення до його відставки, ще 10,9% – більш негативне, ніж позитивне.

При цьому лише 23,5% переконані, що відставка Сирського посилить обороноздатність України. 11,2% вважають, що вона її послабить, а 49,9% респондентів переконані, що ніяк на неї не вплине.

У той же час 53,5% опитаних вважають, що протести проти відставки Федорова не вплинуть на обороноздатність країни. Лише 16,6% вважають, що вони її посилять, а 16,3% – що послаблять. 57,6% підтримують протести (31,3% цілком), 26,2% не підтримують (16,2% цілком), ще 11,6% висловили байдужість до них.

Найбільше (26,7%) респондентів вважають, що на відставку Федорова вплинув його конфлікт із Сирським, і майже стільки ж (24,4%) – тиск на президента України Володимира Зеленського зі стороні його корупційного оточення. 18% вважають причиною відставки ріст популярності та рейтингу Федорова, 9% – тиск на президента з боку старих військових кадрів і ще 4,5% – нібито помсту Андрія Єрмака за його звільнення з посади керівника Офісу президента.

Також найбільше (25,3%) респондентів вважають, що на відставку Сирського вплинув його конфлікт із Федоровим, і майже стільки ж (25%) – протести на площі Франка біля Офісу президента в Києві. 22,6% вважають, що це було особистим рішенням Зеленського, а 13,6% – активна критика в соцмережах.

35,3% опитаних хотіли б його бачити в подальшому міністром оборони, 15,1% – міністром цифрових трансформацій, 10,5% – віцепрем’єром з нових воєнних технологій, 9,6% – очільником уряду, 4,4% – лідером громадянського руху, 3,2% – керівником "Укроборонпрому", 1,2% – послом України в США.

Загалом під час дослідження було опитано 2000 респондентів за квотною стратифікованою вибіркою, наближеною до репрезентативної на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу країни на регіони. Метод дослідження: особисте інтерв’ю з використанням планшетів (CAРI), середня тривалість одного інтерв’ю склала 13 хвилин. Опитування не проводилось на тимчасово окупованих територіях та на територіях, де проходять активні бойові дії. Максимально, наскільки це можливо на даний час, врахована кількість та структура населення внутрішньо-переміщених осіб; громадян, які виїхали за кордон; тимчасово окупованих територій та місцевості, де неможливо провести соціологічне дослідження з огляду на проведення активних бойових дій. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал): +/- 2,6%.