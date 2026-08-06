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Політика

Залужний, Федоров, Бровді, Драпатий та Буданов очолюють рейтинг довіри в Україні – соцопитування

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Залужний, Федоров, Бровді, Драпатий та Буданов очолюють рейтинг довіри в Україні – соцопитування

Посол України у Сполученому Королівстві, колишній головнокомандувач Збройних сил України (2021-2024) Валерій Залужний очолив рейтинг довіри серед українських політичних діячів, складений за результатами соціологічного дослідження, проведеного компанією Socis з 28 липня по 2 серпня.

На питання, наскільки Ви особисто довіряєте наступним політичним лідерам, 27,8% респондентів заявили, що повністю довіряють Залужному, ще 37,1% – скоріше довіряють, 11,6% скоріше не довіряють, 18,1% взагалі не довіряють. 5,4% відмовились відповідати або не знають його.

У той же час зіставний з Залужним рейтинг довіри мають колишній міністр оборони Михайло Федоров (26,8% довіряють повністю, ще 37,8% скоріше довіряють), командуючий СБС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді (25,4% повністю довіряють, ще 25,8% скоріше), чинний головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий (24% повністю довіряють, ще 32,2% скоріше) та керівник Офісу президента України Кирило Буданов (довіряють повністю 23,8%, ще 37,4% скоріше довіряють).

Всім п’ятьом загалом довіряє понад 50% українців.

У той же час індекс довіри (від 0 до 1) очолює Федоров (0,63%), Залужний на другому місці (0,61%), Драпатий, Буданов та Бровді мають від 0,58 до 0,6.

Індекс 0,51 має мер Харкова, голова Асоціації прифронтових міст та громад України (АПМГ) Ігор Терехов, якому довіряють 45,5% українців (16% повністю), індекс 0,5 має командир 3-го армійського корпусу оперативного командування "Схід" Сухопутних військ ЗСУ Андрій Білецький, якому довіряють 43,7% українців (16% повністю).

Всім сімом довіряють більше українців, ніж не довіряють.

У той ще час чинний президент України Володимир Зеленський – на восьмому місці в рейтигу довіри: йому довіряє 42,5% українців (з них 18% повністю), не довіряє 54% (з них 37% повністю).

Загалом під час дослідження було опитано 2000 респондентів за квотною стратифікованою вибіркою, наближеною до репрезентативної на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу країни на регіони. Метод дослідження: особисте інтерв’ю з використанням планшетів (CAРI), середня тривалість одного інтерв’ю склала 13 хвилин. Опитування не проводилось на тимчасово окупованих територіях та на територіях, де проходять активні бойові дії. Максимально, наскільки це можливо на даний час, врахована кількість та структура населення внутрішньо-переміщених осіб; громадян, які виїхали за кордон; тимчасово окупованих територій та місцевості, де неможливо провести соціологічне дослідження з огляду на проведення активних бойових дій. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал): +/- 2,6%.

#рейтинг #опитування #залужний #довіра
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