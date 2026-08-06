Політсили Залужного і Федорова випередили б "Слугу народу" на виборах за голосами, усього в Раду пройшло б 7 політсил – соцопитування

Гіпотетичний політичний блок посола України у Сполученому Королівстві, колишнього головнокомандувача Збройних сил України (2021-2024) Валерія Залужного набрав би найбільшу кількість голосів виборців на виборах до Верховної Ради, якби вони проводилися найближчим часом, свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного компанією Socis з 28 липня по 2 серпня.

За таку політсилу готові проголосувати 14,5% опитаних або 19,4% тих, хто визначився та має намір піти на вибори.

На другому місці – гіпотетичний блок колишнього міністра оборони Михайло Федоров, за який проголосували б 13,3% опитаних або 17,9% тих, хто визначився та має намір піти на вибори.

У той ще час партія "Слуга народу", яка зараз формує монокоаліцію у Верховній Раді, набрала б третє місце. За неї виявили готовність проголосувати 9,5% опитаних або 12,7% тих, хто визначився та має намір йти на вибори.

На четвертому місці – так само не існуючий наразі гіпотетичний політичний блок голови Офісу президента Кирила Буданова, за який проголосували б 7,3% респондентів (або 9,7% тих, хто визначився).

Партія "Європейська солідарність", нині представлена в Верховній Раді чинного скликання, набрала б 5,2% голосів або 7% тих, хто визначився з вибором.

Існуючий блок Дмитра Разумкова "За розумну політику" та гіпотетичний блок чинного мера Харкова, голови Асоціації прифронтових міст та громад України (АПМГ) Ігоря Терехова та міністра у справах ветеранів України Віталія Кіма набрали б по 5% голосів або по 6,7% голосів тих, хто вже визначився.

За кожну з інших політсил готові проголосувати не більше 3% опитаних, або 4% серед тих, хто визначився, що нижче чинного 5%-го прохідного бар’єру до Верховної Ради.

5,3% опитаних сказали, що не брали б участі у виборах, а 20,3% – що не визначилися з вибором.

Загалом під час дослідження було опитано 2000 респондентів за квотною стратифікованою вибіркою, наближеною до репрезентативної на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу країни на регіони. Метод дослідження: особисте інтерв’ю з використанням планшетів (CAРI), середня тривалість одного інтерв’ю склала 13 хвилин. Опитування не проводилось на тимчасово окупованих територіях та на територіях, де проходять активні бойові дії. Максимально, наскільки це можливо на даний час, врахована кількість та структура населення внутрішньо-переміщених осіб; громадян, які виїхали за кордон; тимчасово окупованих територій та місцевості, де неможливо провести соціологічне дослідження з огляду на проведення активних бойових дій. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал): +/- 2,6%.