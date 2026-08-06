Залужний, Буданов і Федоров перемогли б Зеленського у 2-му турі виборів, у 1-му він лідирує – соцопитування

Чинний президент України Володимир Зеленський та посол України у Сполученому Королівстві, колишній головнокомандувач Збройних сил України (2021-2024) Валерій Залужний набрали б найбільшу кількість голосів на президентських виборах в Україні, якби вони відбулися найближчим часом, свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного компанією Socis з 28 липня по 2 серпня.

Зокрема, за Зеленського проголосувало б 17,8% респондентів, а за Залужного – 17,1%. На третьому місці – колишній міністр оборони Михайло Федоров, за якого проголосували б 10,5% опитаних, на четвертому – керівник Офісу президента України Кирило Буданов (6,7%), на п’ятому – п’ятий президент України (2014-19), лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко (4,9%).

Мер Харкова, голова Асоціації прифронтових міст та громад України (АПМГ) Ігор Терехов набрав би 4,1% голосів, голова міжфракційного об’єднання "За розумну політику" Дмитро Разумков – 3,4%, експрем’єр, лідер Всеукраїнського об’єднання "Батьківщина" Юлія Тимошенко – 2,8%, чемпіон світу з боксу, перший віцепрезидент футбольного клубу "Полісся" Олександр Усик – 2,5%, Командир 3-го армійського корпусу оперативного командування "Схід" Сухопутних військ ЗСУ Андрій Білецький – 2,2%, решта менше 2% кожен.

5,4% опитаних сказали, що не брали б участі у виборах, 15% – що не визначилися з вибором.

При цьому якби в другий тур вийшли Зеленський та Залужний і він відбувався найближчим часом, то Залужний переміг би, отримавши 47,4% голосів, а за Зеленського проголосували б 24,2%. Проти обох проголосували б 14,7% респондентів, решта не визначились або не брали б участі у виборах.

Якби до другого туру вийшли Зеленський та Буданов, то чинний голова держави набрав би 26%, а голова його офісу – 39,5%. Проти обох проголосували б 17,3%.

Також у другому турі Зеленського переміг би Федоров, який би набрав 43,4% голосів, тоді як президент – 24,7%, а проти обох проголосували б 15%.

У той же час Зеленський переміг би Порошенка, якби вийшов з ним у другий тур, набравши 38,1%, тоді як за голову "Євросолідарності" проголосували б 20,7%, проти обох – 24,9%.

Також, якби до другого туру вийшли Зеленський та Білецький, то чинний голова держави переміг би, набравши 32,8%, а командир 3-го АК – 24,9%. Проти обох проголосували б 21,8%.

Загалом під час дослідження було опитано 2000 респондентів за квотною стратифікованою вибіркою, наближеною до репрезентативної на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу країни на регіони. Метод дослідження: особисте інтерв’ю з використанням планшетів (CAРI), середня тривалість одного інтерв’ю склала 13 хвилин. Опитування не проводилось на тимчасово окупованих територіях та на територіях, де проходять активні бойові дії. Максимально, наскільки це можливо на даний час, врахована кількість та структура населення внутрішньо-переміщених осіб; громадян, які виїхали за кордон; тимчасово окупованих територій та місцевості, де неможливо провести соціологічне дослідження з огляду на проведення активних бойових дій. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал): +/- 2,6%.