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Порошенко передав ЗСУ 20 комплексів "Ай-Петрі", профінансованих разом із партнерами з НАТО

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Порошенко передав ЗСУ 20 комплексів "Ай-Петрі", профінансованих разом із партнерами з НАТО
Фото: https://eurosolidarity.org/

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко Петро Порошенко передав у бригади Збройних Сил 20 комплексів протидії технічним розвідкам "Ай-Петрі".

Як повідомив політик на сторінці у Facebook, ця партія профінансована спільно із західними партнерами з НАТО.

"Наша головна мета незмінна – зупинити путіна, примусити його до миру. Щоб досягнути цього швидше, маємо зміцнювати наші Сили оборони. Робити так, щоб основне навантаження лягало на комплекси ППО, РЕБ, роботизовані системи та дрони", – зазначив Порошенко.

За його словами, комплекси "Ай-Петрі" ефективно застосовуються проти російських дронів-розвідників, FPV та керованих авіабомб, прикриваючи позиції українських військових. "Кожен такий комплекс – це збережені життя наших воїнів", – наголосив він.

З осені 2023 року Порошенко інвестував понад 200 млн грн у виробництво систем "Ай-Петрі СВ", які вже використовуються на фронті та прикривають близько тисячі кілометрів лінії бойового зіткнення. Раніше політик повідомляв про укладений контракт із Міністерством оборони щодо постачання цих систем.

За даними Порошенка, від початку проєкту війська отримали сотні комплексів "Ай-Петрі", які розроблені українськими інженерами та програмістами і не мають аналогів ні в ЗСУ, ні у противника.

#нато #айпетрісв #порошенко #зсу
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