Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Політика

Британія в рамках санкцій проти РФ запровадила обмеження щодо 18 компаній і суден, однієї фізичної особи

1 хв читати
Додати як джерело
Британія в рамках санкцій проти РФ запровадила обмеження щодо 18 компаній і суден, однієї фізичної особи

Велика Британія ввела санкції щодо 18 російських компаній, банків і суден, а також проти однієї фізичної особи, йдеться в повідомленні МЗС Великої Британії, оприлюдненому в четвер.

У документі зазначається, що до санкційного списку внесено, зокрема, шість банків, шість промислових компаній, шість танкерів.

Так, санкції введено проти суден Arctic Express, Perseas, Torviany, Astreas, Visund та Zenturo.

До санкційних списків також включено "Озон банк", "Росэксимбанк", банк "Центр-инвест", "Реалист банк", банк "Ставр" (Ставропольпромстройбанк) та "Телепорт".

Велика Британія також ввела санкції проти російських компаній Frion Ship Management LLP, "Северный Інжиниринг", "Металлкомплект", "Ником", "Промсиз", "Технолюкс".

Під санкціями опинився й голова компанії "Силтрон" Олександр Жданов, як випливає з документа.

Введені обмеження передбачають заморожування активів зазначених банків та обробки платежів.

#санкції_рф #велика_британія
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський закликав дипломатів готуватися до виборів у країнах-партнерах та протидіяти російському впливу

Зеленський закликав дипломатів готуватися до виборів у країнах-партнерах та протидіяти російському впливу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська дипломатія має активно працювати напередодні виборів у країнах-партнерах, щоб протидіяти…

Читати