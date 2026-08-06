Британія в рамках санкцій проти РФ запровадила обмеження щодо 18 компаній і суден, однієї фізичної особи

Велика Британія ввела санкції щодо 18 російських компаній, банків і суден, а також проти однієї фізичної особи, йдеться в повідомленні МЗС Великої Британії, оприлюдненому в четвер.

У документі зазначається, що до санкційного списку внесено, зокрема, шість банків, шість промислових компаній, шість танкерів.

Так, санкції введено проти суден Arctic Express, Perseas, Torviany, Astreas, Visund та Zenturo.

До санкційних списків також включено "Озон банк", "Росэксимбанк", банк "Центр-инвест", "Реалист банк", банк "Ставр" (Ставропольпромстройбанк) та "Телепорт".

Велика Британія також ввела санкції проти російських компаній Frion Ship Management LLP, "Северный Інжиниринг", "Металлкомплект", "Ником", "Промсиз", "Технолюкс".

Під санкціями опинився й голова компанії "Силтрон" Олександр Жданов, як випливає з документа.

Введені обмеження передбачають заморожування активів зазначених банків та обробки платежів.