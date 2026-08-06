Україна має терміново домовитися з ЄС і Туреччиною для відновлення зернового експорту – глава УАК

Україна має терміново домовитись про відновлення експорту зерна в умовах призупинення заходу суден до чорноморських портів, залучивши до переговорів Європейський Союз і Туреччину, повідомив в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна" президент Української аграрної конфедерації (УАК) Леонід Козаченко.

Серед першочергових завдань – переговори з ЄС щодо скасування квот на поставку української агропродукції, залучення до переговорів Туреччини, забезпечення безперешкодного транзиту через Польщу та використання державних потужностей для зберігання зерна.

Він закликав уряд невідкладно розпочати переговори з Європейським Союзом щодо скасування або суттєвого розширення квот на імпорт української агропродукції. За його словами, через посуху країни ЄС можуть втратити значну частину врожаю кукурудзи й потребуватимуть імпорту щонайменше 7 млн тонн, частину яких могла б поставити Україна.

"Мене розізлило, що вони ведуть переговори з Аргентиною і Бразилією. Нам потрібно терміново домовитися, щоб Європа відкрила двері для української кукурудзи", – зазначив він.

Окремо Козаченко наголосив на необхідності залучити Туреччину до переговорного процесу щодо відновлення роботи морського експортного коридору.

"Передусім до переговорів треба залучити Туреччину. Ердоган має прямий контакт із Путіним. Якщо він говоритиме, що це потрібно Туреччині, то він міг би допомогти отримати можливість для відновлення зернового коридору. Для нас зараз важлива будь-яка кількість зерна, яку вдасться експортувати, а Туреччина завжди купувала у нас великі об’єми", – пояснив Козаченко.

Наступний нагальний пункт – забезпечення безперешкодного транзиту українського зерна через територію Польщі до портів Балтійського моря.

"Треба на загальноєвропейському рівні ухвалити рішення, щоб транзит через територію Європейського Союзу був без будь-яких обмежень", – зазначив він.

Ще одним напрямом підтримки експорту, на його думку, має стати максимальне використання державних елеваторів для тимчасового зберігання зерна та товарних інтервенцій.

"Державні потужності для зберігання існують – до 7,5 млн тонн. Це було б ефективніше, ніж просто кредитування. А в зернових рукавах урожай можна тримати лише 1-2 місяці", – сказав він.

На думку Козаченка, такі кроки дадуть більший ефект, ніж розширення програм фінансової підтримки аграріїв. Він повідомив, що Українська аграрна конфедерація вже передала прем’єр-міністру пакет відповідних пропозицій щодо стабілізації зернового експорту в умовах ускладнення морської логістики.