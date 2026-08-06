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Буданов: Партнери мають розуміти, що надання Україні ракет для ППО – це збереження мирного життя на Заході

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Буданов: Партнери мають розуміти, що надання Україні ракет для ППО – це збереження мирного життя на Заході
Фото: https://president.gov.ua/

Керівник Офісу президента Кирило Буданов закликав партнерів прискорити постачання ракет для протиповітряної оборони, наголосивши, що це сприятиме збереженню мирного життя не лише в Україні, а й на Заході.

"Наші партнери мають розуміти: надання Україні ракет для ППО сьогодні – це збереження мирного життя на Заході. Ми також працюємо над зміцненням протиповітряної оборони власними силами. І рішення будуть", – написав Буданов у телеграм-каналі у четвер.

Він зазначив, що Росія намагається залякати українців ракетним терором проти мирного населення, однак ці спроби натикаються на непохитну стійкість і єдність.

"Завдаючи руйнівних ударів по будинках, логістиці, складах, ворог марно сподівається нас зламати. Сліпа одержимість убивць натикається на головне – нашу непохитну стійкість і єдність", – наголосив керівник ОП.

Буданов також висловив співчуття у зв’язку із загибеллю людей внаслідок російської ракетної атаки на Київщину та заявив, що Росія "обов’язково відповість за кожне обірване життя".

#ппо #буданов
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