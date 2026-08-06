Сенат США обговорив можливість прискореного ухвалення законопроєкту про санкції проти РФ – ЗМІ

Сенатори-демократи обговорили поправку до законопроєкту про санкції щодо Росії, запропоновану демократом Рафаелем Ворноком і республіканцем Біллом Кессіді, повідомляє журналіст порталу Punchbowl News Ендрю Дезидеріо в соцмережі X.

"Сьогодні вдень демократи організували гарячу лінію, на якій обговорювалася поправка Ворнока-Кессіді, що змінить формулювання щодо мит у законопроєкті", – написав Дезидеріо.

Він зазначив, що це "ознака того, що угоди про прискорення остаточного ухвалення (законопроєкту – ІФ-У), можливо, незабаром буде досягнуто".

Раніше повідомлялося, що Ворнок домігся призупинення процедури прискореного розгляду законопроєкту, який надає президенту США можливість запроваджувати додаткові обмежувальні заходи щодо Росії.

Він пояснив, що не заперечує проти самої ідеї санкцій, однак занепокоєний тим, що законопроєкт у разі схвалення надасть главі держави додаткові можливості для запровадження мит проти багатьох країн.

Раніше в Сенаті США планували розглянути законопроєкт у прискореному режимі, щоб встигнути проголосувати за нього до літніх канікул, які розпочинаються 10 серпня.

Потім документ планувалося спрямувати на розгляд Палати представників, яка вже перебуває на канікулах до вересня.

ЗМІ повідомляли, що розгляд документа в Палаті представників може відбутися складніше, ніж у Сенаті, оскільки низка конгресменів має заперечення та зауваження.