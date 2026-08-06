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Залужний заявив про необхідність для України бути частиною союзів, здатних відповісти на нові виклики

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Залужний заявив про необхідність для України бути частиною союзів, здатних відповісти на нові виклики
Фото: https://t.me/Zaluzhnui

Посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що майбутнє України залежить від забезпечення безпеки, яка має стати основою економічного розвитку держави, а також від перебування у союзах, здатних відповідати на виклики нового світового порядку.

"Майбутнє України – тільки у безпеці. Вона має гарантувати і економічний розвиток. А це можливо лише якщо Україна буде перебувати у відповідному економічному та політичному середовищі. Тобто, у складі союзів, які відповідатимуть на виклики нового світового порядку", – наголосив Залужний під час участі у Дипломатичному клубі Українського кризового медіацентру, де обговорювали майбутнє України та світу.

За його словами, науково-технічний прогрес призводить до того, що новітня війна у майбутньому може перетворитися на масштабні цифрові поля, де діятимуть роботизовані системи та роботи, якими можуть керувати люди або які матимуть власний штучний інтелект.

"Паралельно з нашою війною у світі триває боротьба за зміну світового порядку. Старі правила вже не діють. Це показує і війна в Ірані, і російсько-українська війна", – зазначив він.

Залужний також підкреслив, що зміни світового порядку відбуваються не лише через війну в Україні, а й через низку нових стратегічних викликів, які постають перед більшістю держав, зокрема міграцію та внутрішні зміни у політичних системах.

Раніше видання "Європейська правда" писало, що Залужний не вважає перспективним рух України до членства в НАТО. Про це він заявив у дискусії щодо євроатлантичної інтеграції на загальній нараді послів у Києві. "Дуже добре знаю НАТО. Років 12, мабуть, особисто займався тим, щоб ми оволоділи стандартами НАТО, і слухав кожного року казки про те, що ось-ось-ось ми вступимо в НАТО. Ніколи ми в нього, на жаль, не вступимо!" – наголосив генерал Залужний.

Як пише видання, Залужний вважає, що перепоною для вступу України в Альянс є те, що "неможливо приєднуватися з тим рівнем розвитку, який є в Збройних силах України… до організації, яка володіє доктринами Другої світової війни".

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий наголошував, що слова посла України у Великій Британії Валерія Залужного щодо перспектив членства України в НАТО були вихоплені з контексту та набули резонансу, хоча у повній цитаті йшлося насамперед про JEF (Об'єднані експедиційні сили), не НАТО.

Сам Залужний згодом пояснив озвучену ним позицію щодо перспектив членства України в НАТО та наголосив, що є прихильником Альянсу, але цей блок має трансформуватись.

 

#майбутнє #залужний #виклики #союзи
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