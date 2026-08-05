Залужний про НАТО: Я прихильник Альянсу, але цей блок має адаптуватись до сучасних загроз

Посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний пояснив озвучену ним позицію щодо перспектив членства України в НАТО.

Як передає кореспондент "Інтерфакс-Україна", під час дипломатичного клубу у Києві посла попросили пояснити його слова про НАТО на нараді послів. Залужний запевнив, що є прихильником Альянсу, але цей блок має трансформуватись.

Генерал окремо зазначив, що у 2019 році виступив головним прихильником та реформатором переходу ЗСУ на стандарти НАТО, через що чув багато критики на свою адресу.

"Перед вами сидить людина, яка у 2019 році цими руками і цією головою повністю розписала усю реформу і зміни майже у 37 законодавчих актів щодо переведення України в системі управління стратегічного рівня на принципи і стандарти НАТО. Я собі знайшов стільки ворогів, що ви навіть уявити не можете. Я – за НАТО", – сказав посол.

Втім, за його словами, "якщо дивитися з політичної точки зору, до НАТО виникає багато питань, як до блоку, який охороняв старий світ".

"Відбувається науково-технічний прогрес. У 2026 році Україна застосувала усі види озброєнь, ну окрім хіба що "тамагавків", ядерної зброї, авіаносців, F-35, які є на озброєнні НАТО, і застосувала доктрини їхнього застосування. Ресурс вичерпано. РФ на усе це знайшла протидію", – роз'яснив Залужний.

Пояснюючи свою думку, він наголосив, що "НАТО знаходиться в доктрині кінця Другої світової війни, а ми знаходимося технологічно попереду".

"Науково-технічний прогрес і триваюча війна вивели Збройні сили України на зовсім інший рівень. І тепер у НАТО немає іншого виходу, окрім як переходити на зовсім інші стандарти, щоб вийти на абсолютно нову доктрину. От тоді НАТО буде готове до вступу України. Я вже говорив, що нам потрібен абсолютно новий силовий блок, ймовірніше за все, з територіальною прив'язкою у Європі. Абсолютно новий", – сказав генерал.

Як приклад він знову навів JEF (Об'єднані експедиційні сили), що "з політичної точки зору досить перспективна організація".

Залужний додав, що регулярно відвідує командно-штабні навчання НАТО, які проводяться в Британії, оскільки вони показують культуру і філософію бачення ведення бойових дій Альянсом. Але цей блок має змінитись, щоб відповідати загрозам сьогодення.

"Україна воює з Росією, не будучи в НАТО. Нехай в НАТО скажуть чесно, чи готові вони воювати з Росією без досвіду України?", – резюмував Залужний.