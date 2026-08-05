Українці залишаються прихильниками демократії, незважаючи на тривалу війну – КМІС

Вірність України демократичним основам залишається непохитною: 82% українців заявили, що для них важливо, щоб країна залишалася демократичною, свідчать результати всеукраїнського опитування громадської думки, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) у березні 2026 року.

"Повномасштабне вторгнення Росії торкнулося майже кожної української родини, 85% респондентів повідомили про втрату члена сім’ї чи друга з лютого 2022 року. Майже дві третини заявили, що їхнє фізичне здоров’я погіршилося, і аналогічна частка повідомила, що їхній дохід скоротився. Проте ці величезні наслідки, пов’язані з війною, не послабили демократичні устремління українців. Так, 82% заявили, що для них важливо, щоб Україна залишалася демократичною країною", – йдеться у звіті за результатами опитування, оприлюдненому в середу.

Таким чином, незважаючи на труднощі, які терплять українці, вони зберігають надію: 59% заявили, що вони, як правило, або "дуже оптимістичні", або "оптимістичніші", ніж песимістичні щодо майбутнього України.

Соціологи зазначають, що такі результати свідчать про те, що суспільство, яке має рішучість не лише пережити війну, а й вийти з неї як вільна, незалежна та демократична нація.

Опитування також ілюструє, що реальні розбіжності та серйозні проблеми також співіснують із цією єдністю. Руйнівна реальність військового контексту значно впливає на соціальну згуртованість.

"Коли респондентів попросили подумати про список потенційних можливих напруг у своїх громадах, лише 22% повідомляють про відсутність такої напруги. Найчастіше виявлені розбіжності були між людьми з різними політичними поглядами (38%), між простими громадянами та тими, хто перебуває при владі (36%), а також між україномовними та російськомовними (31%)", – йдеться у звіті.

У той же час опитування показало, що сильна громадська підтримка демократичних цінностей співіснує з очікуваннями демократичного управління, що зростають.

Суспільні побажання щодо термінів проведення виборів, як зазначають соціологи, виявляють певну обережність: лише 13% опитаних вказують, що вибори потрібно провести "найближчим часом, незалежно від інтенсивності бойових дій". Кожен із трьох варіантів відповідей, які передбачають проведення виборів після підписання мирної угоди, користується більшою підтримкою. Зокрема, найбільша кількість опитаних підтримує варіант про проведення виборів через шість місяців після підписання мирної угоди (27%).

Під час опитування 3-28 березня 2026 р. було проведено 2502 інтерв’ю.