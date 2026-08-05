МЗС: Слова Залужного щодо членства в НАТО були вихоплені з контексту, курс України на вступ до альянсу незмінний

Слова посла України у Великій Британії Валерія Залужного щодо перспектив членства України в НАТО були вихоплені з контексту та набули резонансу, хоча у повній цитаті йшлося насамперед про JEF (Об’єднані експедиційні сили), не НАТО, заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

"Це логічно, бо Британія є рамковою державою та лідером JEF. Що стосується вступу до НАТО, то цим напрямом опікується Місія України при НАТО. Аби запобігти маніпуляціям, повторю нашу багаторічну офіційну позицію: курс України на вступ до Північноатлантичного альянсу залишається незмінним", – сказав Тихий журналістам в середу.

У МЗС наголосили, що станом на зараз немає іншої дієвої системи колективної безпеки крім тієї, яка існує на основі Вашингтонського договору.

Речник висловив переконання, що немає альтернативи членству України в НАТО, якщо союзники прагнуть забезпечити гарантовану безпеку та мир в євроатлантичному просторі.

"Архітектура безпеки в Європі неможлива без України – це реальність. Її усвідомлення сприятиме побудові консенсусу в Альянсі щодо членства нашої держави. І це усвідомлення зростає. Свідченням є цьогорічний підсумковий документ Саміту НАТО в Анкарі, де Україна визнана контриб’ютором євроатлантичної безпеки", – резюмував Тихий.

Раніше видання "Європейська правда" писало, що Залужний не вважає перспективним рух України до членства в НАТО. Про це він заявив у дискусії щодо євроатлантичної інтеграції на загальній нараді послів у Києві. "Дуже добре знаю НАТО. Років 12, мабуть, особисто займався тим, щоб ми оволоділи стандартами НАТО, і слухав кожного року казки про те, що ось-ось-ось ми вступимо в НАТО. Ніколи ми в нього, на жаль, не вступимо!" – наголосив генерал Залужний.

Як пише видання, Залужний вважає, що перепоною для вступу України в Альянс є те, що "неможливо приєднуватися з тим рівнем розвитку, який є в Збройних силах України… до організації, яка володіє доктринами Другої світової війни".