Політика терору, що проводиться Росією за допомогою ракет та дронів, є неприпустимою – Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон у відповідь на ракетну атаку на Київ 5 серпня, що незважаючи на те, що Росія знову обрала своєю метою цивільних осіб, підтримка України буде посилюватись.

"Ця політика терору, що проводиться за допомогою ракет та дронів, є неприпустимою. Кожна нова атака лише зміцнює очевидне: Росія має заплатити ціну за свою агресію та відповісти за свої злочини. Разом з Україною ми не піддамося ні втомі, ні залякуванню", – підкреслив Макрон в соцмережі Х.

Також президент Франції підтвердив, що Європейський Союз та його партнери продовжать нарощувати тиск на Росію, "у тому числі через нові санкції, одночасно посилюючи військову підтримку України, щоб вона могла захищатися та оберігати своє населення".

Як повідомлялося, внаслідок атаки на Київ загинули четверо людей, десятки постраждали. У Київській області – 16 загиблих, кількість постраждалих зросла до 36, четвер оголошений Днем жалоби.