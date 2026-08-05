Україна сподівається на реалізацію рішень щодо передачі Латвією обладнання з ризької ТЕЦ-2 – Сибіга

Очільник Міністерства закордонних справ Україна Андрій Сибіга подякував Латвії за підтримку у підготовці до зими та висловив сподівання на втілення домовленостей щодо транспортування в Україну обладнання з ризької ТЕЦ-2 для посилення української енергетичної стійкості.

"Звичайно, що розмовляли про зміцнення енергетичної стійкості України. Особливо напередодні наступного опалювального сезону. Ми знаємо, що йдеться про передачу обладнання з ризької ТЕЦ-2 для потреб українських енергетичних підприємств. І ми будемо вдячні, щоб це рішення було втілено й реалізовано", – сказав Сибіга на спільній пресконференції з латвійською колегою Байбою Браже у Києві у середу.

Сторони також обговорили подальші кроки зі створення та найшвидшого запуску спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, і детально обговорили подальші кроки України на шляху до набуття членства в Європейському Союзі та відкриття кластерів.

Сибіга висловив вдячність латвійській колезі за внесок Латвії у відновлення України, зокрема, реалізації довгострокових проєктів у Чернігівській області. Крім того, особливу увагу сторони приділили спільним ініціативам під час чергової сесії ООН та просування резолюції на підтримку України.

"Цінуємо послідовну позицію Латвії та розраховуємо на активну роль і підтримку, зокрема, під час головування Латвії в Радбезі ООН у листопаді", – підкреслив очільник українського зовнішньополітичного відомства.

У червні 2026 року прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс заявив, що Латвія вже готова транспортувати в Україну одну з когенераційних установок своєї ТЕЦ-2 та в подальшому передати ще три такі установки з цієї станції.

Як повідомлялося, перший віцепрем’єр-міністр енергетики Денис Шмигаль під час міжнародної конференції "Енергетичний Рамштайн" у Києві в квітні зазначив, що Україна готується прийняти обладнання восьми виведених з експлуатації теплоелекстростанцій у країнах Європейського союзу, яке могло б стати в нагоді для ремонтів пошкоджених ударами РФ українських станцій, повідомив. Тоді він уточнив, що українські фахівці вже обстежили 8 виведених з експлуатації ТЕС/ТЕЦ у Латвії, Литві, Словаччині, Австрії та Хорватії.

Нещодавно Шмигаль сказав, що Україна очікує на поставку обладнання з виведеної з експлуатації ризької ТЕЦ на енергооб’єкти Харківщини.

Місяць тому готовність передати Україні обладнання з виведеної з експлуатації ТЕЦ висловила Фінляндія.