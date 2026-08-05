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Голова МЗС Італії засудив російські удари по Києву, назвавши їх неприйнятними

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Голова МЗС Італії засудив російські удари по Києву, назвавши їх неприйнятними

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні засудив нові російські удари по Києву, наголосивши, що вони є порушенням міжнародного права.

"Я найрішучіше засуджую новий російський ракетний обстріл населення Києва, який знову призвів до загибелі та поранень невинних людей. Удари по цивільному населенню та міських районах за допомогою балістичних ракет і дронів є серйозним порушенням міжнародного права і є неприйнятними", – написав Таяні в соцмережі Х.

Він також висловив співчуття родинам жертв та солідарність з українським народом.

"Італія підтверджує свою підтримку України і продовжуватиме працювати разом із європейськими та міжнародними партнерами над досягненням справедливого та тривалого миру", – наголосив він.

#таяні #атаки_рф #італія
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