Більшість українців продовжують довіряти Зеленському та проти виборів до кінця війни – КМІС

Більшість громадян України продовжують висловлювати довіру президентові Володимиру Зеленському, а також вважають недоцільним проведення національних виборів до повного завершення бойових дій. Про це свідчать результати всеукраїнського опитування громадської думки, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 20 липня по 3 серпня.

"Відповідно до отриманих результатів 55% зараз довіряють Президенту, не довіряють – 40% (баланс довіри-недовіри – +15%)", – йдеться у звіті за результатами опитування, оприлюдненому в середу.

Соціологи зазначають, що порівняно з квітневими показниками спостерігається певне зниження рівня довіри, однак про її обвал після останніх резонансних подій та ухвалених рішень мова не йде. При цьому повністю довіряють президенту 20% респондентів, а ще 34% обрали варіант "скоріше довіряю".

Питання проведення виборів також демонструє чіткий суспільний консенсус. "Зберігається стабільна тенденція, що більшість українців проти проведення виборів найближчим часом, до завершення бойових дій. Лише 15% зараз (востаннє у березні – 12%) вважають, що вибори потрібно проводити навіть до завершення бойових дій. Ще 23% вважають, що вибори можна провести після припинення вогню і отримання гарантій безпеки. Порівняно з березнем частка таких людей зросла з 13% до 23%", – йдеться у звіті.

Коли проведення виборів стане можливим, пріоритет у суспільстві надаватиметься обранню нового глави держави. На користь першочергового проведення президентських виборів висловилися 44% опитаних. Натомість 32% вважають, що в першу чергу варто провести парламентські вибори, і лише 11% надають пріоритет місцевим виборам.

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький, коментуючи результати опитування, зазначив, що Зеленський все ще зберігає доволі високі показники довіри, і хоча й стало дещо більше тих, хто підтримує вибори найближчим часом або хоча б після перемир’я, але все одно більшість проти цього.

"Водночас ми не можемо стверджувати, що останні події мали лише обмежений вплив на ставлення до Зеленського. Можна припускати, що характер впливу є більш довгостроковим. Зараз попри всю критику кадрової політики з боку влади більшість українців усвідомлюють екзистенційну загрозу від Росії і росіян, тобто у фокусі – все одно війна і досягнення прийнятного миру. Як ми бачимо, українці переважно проти проведення виборів найближчим часом і навіть після перемир’я. Відповідно, зберігається умовний консенсус, що ми маємо інституцію президента, разом з яким маємо спільно продовжувати чинити опір, а політична відповідальність настане після завершення війни на виборах", – наголосив Грушецький.

У цій ситуації, вважає він, подібні резонансні події скоріше зменшують і без того обмежений потенціал для Зеленського бути переобраним у мирний час. "Тобто обурення людей не дійшло до того, щоб прямо зараз хотіти зміни голови держави (і насправді ще далеко від цього, тим більше коли все ж президент реагує на протести і ухвалює принаймні часткові кадрові рішення, як вимагають обурені громадяни). Утім, на період "після війни" сильніше кристалізується думка про потребу нових лідерів", – резюмував він.

Опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх підконтрольних регіонах України серед 974 дорослих (від 18 років) респондентів. Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 1,8% – для показників, близьких до 5%. За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення.