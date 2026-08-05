Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Політика

Сумщина додатково виділила 10 млн грн на закупівлю мобільних укриттів для жителів Сум – Григоров

1 хв читати
Додати як джерело
Сумщина додатково виділила 10 млн грн на закупівлю мобільних укриттів для жителів Сум – Григоров

З обласного бюджету додатково спрямували 10 млн грн на закупівлю мобільних укриттів для жителів Сум, повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Це додатковий ресурс області для посилення захисту людей під час ворожих атак", – зазначив Григоров.

За його словами, відповідне розпорядження вже підписано.

Наразі триває відбір сертифікованих мобільних укриттів, які можна оперативно придбати та встановити, а також визначаються локації для їхнього першочергового розміщення.

Крім того, за кошти бюджету Сумської громади закуповують 30 мобільних укриттів. За інформацією керівництва громади, їх поетапне встановлення розпочнеться найближчими тижнями.

 

#укриття #сумська_область
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський закликав дипломатів готуватися до виборів у країнах-партнерах та протидіяти російському впливу

Зеленський закликав дипломатів готуватися до виборів у країнах-партнерах та протидіяти російському впливу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська дипломатія має активно працювати напередодні виборів у країнах-партнерах, щоб протидіяти…

Читати