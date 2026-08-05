Сумщина додатково виділила 10 млн грн на закупівлю мобільних укриттів для жителів Сум – Григоров

З обласного бюджету додатково спрямували 10 млн грн на закупівлю мобільних укриттів для жителів Сум, повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Це додатковий ресурс області для посилення захисту людей під час ворожих атак", – зазначив Григоров.

За його словами, відповідне розпорядження вже підписано.

Наразі триває відбір сертифікованих мобільних укриттів, які можна оперативно придбати та встановити, а також визначаються локації для їхнього першочергового розміщення.

Крім того, за кошти бюджету Сумської громади закуповують 30 мобільних укриттів. За інформацією керівництва громади, їх поетапне встановлення розпочнеться найближчими тижнями.