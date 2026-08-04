Зеленський про відкриття кластерів у перемовинах з ЄС: ми все зробили, щоб рішення було позитивним

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона зробила все, щоб рішення щодо решти чотирьох кластерів у перемовинах про вступ України в Євросоюз після відкриття у цьому році двох, було позитивним, та намір будувати відносини таким чином, щоб Україна отримала необхідну допомогу для проходження зимового періоду.

"З нашої сторони все зроблено, щоб рішення було позитивним. Разом із Прем’єр-міністром Сергієм Корецьким, новим віцепрем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволодом Ченцовим і профільними заступниками керівника Офісу Сергієм Кислицею та Ігорем Жовквою домовилися про три пріоритети, які надалі повинні бути реалізовані", – написав Зеленський в Телеграм у вівторок.

Президент розкрив суть цих пріоритетів. "Перше: Україна працює саме на повноцінний вступ в Євросоюз, і ми розглядаємо це не тільки як політичне чи економічне завдання, а як завдання безпекове – і для нас, і для Євросоюзу. Друге: вже зараз маємо використовувати максимально всі можливості секторальної інтеграції України в Євросоюз. Третє: звісно, маємо будувати відносини на всіх рівнях таким чином, щоб Україна отримала необхідні пакети й рішення на підтримку стійкості на цю зиму", – написав він.

Також Зеленський наголосив, що "відносини з Брюсселем і європейськими інституціями, столицями Європи, громадами в країнах Європи мають бути практичними – про те, що справді може підтримати захист життя в Україні".

"Розраховую на результати", – наголосив український президент.