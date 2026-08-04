Профільний комітет Ради підтримав звернення до прем'єра щодо книжкової галузі – народна депутатка Кравчук

Парламентський комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики підтримав звернення до прем’єр-міністра України Сергія Корецького щодо необхідності термінових кроків для підтримки книжкової галузі, повідомила заступниця голови комітету Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу").

"Також підтримали проведення окремої зустрічі комітету щодо виконання вже ухвалених законів (щодо книжкової галузі – ІФ-У). Бо сьогодні проблема не лише в тому, що потрібно ухвалювати нові рішення. Багато необхідних механізмів уже існують, але вони досі не працюють", – написала Кравчук у фейсбуці у вівторок.

За її словами, українські видавництва зараз потребують конкретних рішень. Як наголосила Кравчук, виробнича складова книжкової галузі потребує державної підтримки, аби до кінця року не допустити хвилі банкрутств видавництв.

"Книжкова галузь – це не лише бізнес. Це освіта, культура, історична пам’ять і наша інформаційна безпека. І зараз їй потрібен ургентний план підтримки", – зазначила заступниця голови комітету.

За її словами, досі не запрацював механізм компенсації оренди для книгарень, фактично не працює програма державних закупівель книжок для бібліотек. Народна депутатка підкреслила необхідність реформи бібліотечної мережі, а не скорочення чи закриття бібліотек.

Кравчук нагадала, що останні російські атаки завдали книжковій галузі шалених втрат: знищено друкарні, склади, книги, тисячі підручників, які мали потрапити до українських школярів.