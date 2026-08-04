Зеленський очікує від Клименка посилення координації підготовки до зими

Президент України Володимир Зеленський офіційно представив нового секретаря Ради національної безпеки і оборони Ігоря Клименка та заявив, що очікує від нього посилення координації роботи сектору безпеки й оборони, насамперед у підготовці країни до зими, локалізації виробництва озброєння та протидії російським інформаційним загрозам.

"Ігор довів свою ефективність роботою в Міністерстві внутрішніх справ України. За своєю природою МВС України – це система безпекових і рятувальних структур, які керуються та спрямовуються саме через міністра внутрішніх справ. Ігор дуже добре координував їхню роботу. Тепер в РНБО України саме таку координаційну функцію треба максимально посилити", – сказав Зеленський у вівторок.

За словами президента, секретар РНБО має забезпечити більш ефективну взаємодію між урядом, Офісом президента, військовими та спеціальними службами під час підготовки держави до зимового періоду.

"Розраховую, що секретар РНБО разом із прем’єр-міністром України, разом з усіма необхідними посадовцями, командою Офісу, разом із військовими, разом із нашими спеціальними службами додасть оперативності та змістовності всій роботі з підготовки до зими. Очікую більш предметної та злагодженої взаємодії між усіма складовими Сил безпеки та оборони України", – зазначив Зеленський.

Президент також наголосив на необхідності якнайшвидше завершити підготовчу роботу для локалізації в Україні виробництва засобів протиповітряної оборони, ракет та інших видів озброєння.

Окремими пріоритетами роботи РНБО Зеленський назвав посилення захисту від російських кібератак, протидію дезінформації та інформаційним операціям РФ.

"Очікую від Ігоря Клименка пропозицій, які рішення треба ухвалити заради більших результатів для України", – підсумував глава держави.

Своєю чергою Клименко заявив, що першочерговими завданнями на посаді секретаря РНБО стануть координація роботи сил безпеки й оборони, реалізація планів стійкості держави перед зимою, а також посилення кібер та інформаційної безпеки.