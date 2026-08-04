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Україна і Польща мають залишатися стратегічними партнерами, об'єднаними спільною безпекою – Стефанчук

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Україна і Польща мають залишатися стратегічними партнерами, об'єднаними спільною безпекою – Стефанчук
Фото: Дмитро Кошовий

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук та голова комісії у закордонних справах Сейму Польщі, голова ради з питань співпраці з Україною Павел Коваль обговорили питання двосторонніх відносин.

"Україна і Польща мають залишатися добрими сусідами та стратегічними партнерами, об’єднаними спільною безпекою й майбутнім у європейській родині", – написав Стефанчук у Фейсбуці у вівторок після зустрічі із Ковалем.

За словами Стефанчука, сторони обговорили актуальний порядок денний двосторонніх відносин, подальший розвиток міжпарламентської співпраці та важливість збереження відкритого діалогу між державами.

"Подякував Польщі за незмінну підтримку України у протидії російській агресії. Переконаний, що стратегічне партнерство, добросусідство та взаємна повага залишаються основою для подальшого зміцнення наших відносин", – розповів Стефанчук.

Він підкреслив, що звернув увагу на важливість належної реакції на будь-які прояви ворожнечі чи агресії щодо українців, які знайшли прихисток у Польщі.

"Важливо не дозволити окремим випадкам завдати шкоди дружбі та довірі між українським і польським народами. Продовжуємо працювати над поглибленням українсько‑польської взаємодії – як на парламентському рівні, так і в рамках спільної європейської перспективи", – зазначив спікер.

#польща #коваль #стефанчук
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