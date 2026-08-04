Уряд ухвалив постанову щодо переходу з 1 вересня 2026р. на алгоритми "Купина" для захисту електронних підписів від кіберзагроз

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка передбачає з 1 вересня 2026 року закріплення національних стандартів "Купина" замість застарілого радянського алгоритму ГОСТ, який захищатиме електронні підписи від кіберзагроз, йдеться у повідомленні Міністерства цифрової трансформації України.

"Повноцінному переходу на українську криптографію – бути! Кабмін ухвалив постанову, яка остаточно закріплює національні стандарти "Купина" замість застарілого радянського алгоритму ГОСТ. Зміни наберуть чинності вже з 1 вересня 2026 року", – йдеться у повідомленні міністерства у Телеграм.

Передбачається, що старі КЕП працюватимуть й надалі, документи зберігатимуть юридичну силу, а усі раніше підписані файли та угоди є повністю чинними.

Зазначається, що системи автоматично перевірятимуть раніше створені документи за старими алгоритмами, тоді як нові операції виконуватимуть за "Купиною".

У Мінцифрі наголосили, що починаючи з 1 вересня, всі нові сертифікати КЕП видаватимуть за новим безпечним стандартом.

У відомстві радять бізнесу та розробникам перевіряти у техпідтримці систем, чи підтримує ПЗ стандарт "Купина".

"Вчасне налаштування програм гарантує стабільну роботу всіх бізнес-процесів без жодних зупинок", – додали у Мінцифрі.