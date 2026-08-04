Зеленський і прем'єр Нідерландів обговорили підготовку України до зими

Президент України Володимир Зеленський обговорив під час телефонної розмови з прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном підготовку до зимового періоду.

"Ракети для ППО є нашим основним пріоритетом. Ми обговорили, як Нідерланди можуть допомогти нашому захисту зараз і під час підготовки до зими. Дуже цінуємо готовність працювати над пошуком рішень", – написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

Президент наголосив, що поінформував співрозмовника про останні російські удари по українських містах і громадах.

"Фактично щодня росіяни завдають ударів по наших людях і не шкодують балістики, щоб руйнувати життя. Ракети для ППО є нашим основним пріоритетом", – зазначив він.

За словами Зеленського, сторони також обговорили дипломатичну ситуацію після зустрічей у Вашингтоні минулого тижня, інтеграцію України до Європейського Союзу, відкриття ще чотирьох переговорних кластерів та подальше розширення ЄС.