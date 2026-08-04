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Нардепи зареєстрували законопроєкт про посилення кримінальної відповідальності за екоцид

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Нардепи зареєстрували законопроєкт про посилення кримінальної відповідальності за екоцид

Зареєстрований у Верховній Раді законопроєкт №15424-1 щодо внесення змін до Кримінального кодексу України про посилення відповідальністі за екоцид передбачає посилення відповідальності та закріплення критеріїв визначення тяжкої, широкомасштабної або тривалої шкоди довкіллю.

Згідно з інформацією на сайті парламенту, документ зареєстровано 3 серпня. Його ініціаторами є голова комітету Ради з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко та його заступниця Олена Криворучкіна.

Як йдеться в пояснювальній записці на сайті парламенту, чинна редакція статті є неефективною та містить оціночні поняття ("масове знищення", "екологічна катастрофа"), що ускладнює розслідування та кваліфікацію злочинів, зокрема спричинених повномасштабною війною РФ проти України.

Пропонується визначити екоцид як умисне діяння, вчинене в мирний час або в умовах воєнного чи надзвичайного стану.

Крім того, документ передбачає диверсифікацію санкцій за вчинення цього злочину в мирний час та під час воєнного чи надзвичайного стану: умисне діяння, внаслідок якого було завдано тяжкої та широкомасштабної або тривалої шкоди довкіллю, карається позбавленням волі на строк від 10 до 15 років чи довічним ув’язненням.

Законопроєктом також пропонується встановлення у примітці до статті критеріїв оцінки шкоди на основі стану екосистем, наслідків для здоров’я людей і доступу до природних ресурсів.

#верховна_рада #екоцид
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