Медійникам дозволили очно відвідувати засідання парламентських комітетів і ТСК – розпорядження спікера Ради

Представникам медіа дозволили очно відвідувати засідання парламентських комітетів і ТСК.

Відповідне розпорядження голови Верховної Ради оприлюднено на сайті парламенту.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вніс зміни до свого розпорядження від 8 травня 2024 року № 431 "Про деякі питання організації роботи журналістів у Верховній Раді України дев’ятого скликання в умовах дії воєнного стану в Україні". У змінах до попереднього розпорядження замінено слово "журналістів" на "представників медіа" та затверджено нове Положення про акредитацію медіа та організацію роботи представників медіа в парламенті під час воєнного стану.

Зокрема, зміни передбачають дозвіл представникам медіа приходити очно на засідання комітетів Верховної Ради і тимчасових слідчих комісій (ТСК).

Відвідування засідань, інших публічних заходів комітетів, тимчасових спеціальних комісії чи тимчасових слідчих комісії відбувається за разовою перепусткою, яка видається на підставі письмового замовлення голови відповідного комітету або відповідної ТСК, керівника секретаріату цього органу, за наявності у представника медіа акредитаційної картки при Верховній Раді дев’ятого скликання.

Проведення зйомки чи інтерв’ю з народними депутатами з метою висвітлення їхньої роботи відбувається за списком у письмовому замовленні народного депутата.

Допуск представників медіа відбувається за умови дотримання ст. 13 закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", а також за умови обов’язкового інформування керівника пресслужби.

Кількість працівників медіа, які одночасно допускаються до адміністративного будинку, визначає відповідне управління з огляду на черговість та кількість поданих письмових замовлень на відповідний день проведення заходу за погодженням з підрозділом охорони.

Не пізніше ніж за п’ять днів до початку заходу представники медіа мають подати до Апарату Верховної Ради письмове замовлення про допуск.