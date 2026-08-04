Зеленський закликав світ відреагувати на російське "сафарі" дронами проти цивільних у Херсоні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що відео цілеспрямованої атаки російського дрона на цивільного в Херсоні демонструє необхідність посилення міжнародного тиску на Росію та гарантій безпеки.

"Сьогодні багатьох шокувало чергове відео "сафарі", яке ведуть росіяни дронами проти людей у Херсоні. Російський дрон цілеспрямовано полював за чоловіком, який продавав овочі в Херсоні, вибухнув поруч з ним, і росіяни самі визнали, що скоїли цей злочин і що не просто не шкодують, а пишаються тим, як знущаються з людей", – написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

За словами президента, такі атаки російські військові здійснюють проти цивільних у Херсоні щодня.

"Без тиску на Росію, без демонтажу її агресивного потенціалу та без реальних гарантій безпеки від Росії просто неможливо уявити, що світ зможе співіснувати із цим злом", – наголосив Зеленський.

Президент також закликав інші держави до співпраці задля гарантування безпеки.

"Фінляндія і Казахстан, держави Балтії та Польща, держави Південного Кавказу та Румунія і Молдова – усім варто співпрацювати, щоб були реальні гарантії безпеки та щоб російська війна йшла до закінчення. Мир потрібен, а отже – співпраця всіх у світі, хто справді мир цінує", – зазначив він.