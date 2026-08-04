Стефанчук і Рубінян обговорили розвиток міжпарламентського діалогу України та Вірменії

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук та голова Національних зборів Вірменії Рубен Рубінян обговорили розвиток міжпарламентського діалогу.

"Провів телефонну розмову з новообраним головою Національних зборів Республіки Вірменія Рубеном Рубіняном. Привітав колегу з обранням на посаду та побажав успіхів у відповідальній роботі. Обговорили подальше зміцнення українсько-вірменських відносин і розвиток міжпарламентського діалогу", – написав Стефанчук у Фейсбуці у вівторок.

За словами Стефанчука, активна взаємодія між парламентами України та Вірменії сприятиме поглибленню співпраці між країнами.

Стефанчук також повідомив, що запросив Рубіняна відвідати Київ.