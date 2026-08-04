Порошенко обговорив з депутатом Сейму Ковалем українсько-польське стратегічне партнерство

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко зустрівся із головою Комітету у закордонних справах Сейму Польщі, уповноваженим уряду Польщі з питань відбудови України Павелом Ковалем, говорили про тиск на Росію та важливість українсько-польського стратегічного партнерства.

"Обмінялися думками щодо ключових пріоритетів України, Польщі та наших союзників на цьому визначальному етапі. Значну увагу приділили підходам до припинення вогню та завершення війни. Наша позиція незмінна: дипломатія має спиратися на силу. Саме тому необхідно й надалі посилювати тиск на росію, адже іншої мови путін не розуміє", – написав Порошенко у Фейсбуці у вівторок.

"Звісно, окремо обговорили українсько-польські відносини. Нашим завданням є знижувати градус напруги навколо чутливих питань, вести чесний і відкритий діалог та шукати рішення, які відповідають національним інтересам обох держав. Українсько-польське стратегічне партнерство має й надалі залишатися одним із ключових чинників зміцнення європейської безпеки, єдності та стійкості перед спільними викликами, інтеграції України в ЄС. Відзначив важливість не допустити зростання взаємної напруги між українцями та поляками", – наголосив Порошенко.

"Окрему увагу приділили посиленню внутрішньої стійкості в Україні. Домовилися і далі координувати наші підходи в інтересах України, Польщі та Об'єднаної Європи, припинення війни і відновлення миру", – повідомив Порошенко.