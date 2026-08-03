Яценюк в інтерв'ю Лумер: Путін націлений не лише на Україну, але й на США

Голова Київського Безпекового Форуму (КБФ), експрем'єр України (2014-16) Арсеній Яценюк зазначає, що керівництво РФ націлене не лише на Україну, а й на весь вільний світ, зокрема, США.

"Путін націлений не лише на нас. Він націлений на вас: на ваш спосіб життя, вашу безпеку у Сполучених Штатах. І він хоче позбавити вас статусу лідера вільного світу. Путін не один. Він занадто слабкий, щоб протистояти американцям. Є справжня вісь зла, і ця вісь зла сформувалася протягом останніх кількох років", – сказав Яценюк в інтерв'ю американській блогерці Лорі Лумер.

Він висловив переконання, що КНР є ключовим стратегічним партнером РФ та надає їй життєво необхідну підтримку. "Китайці постачають матеріали подвійного призначення, активно закуповують російську нафту, надають фінансову підтримку, почали проводити спільні військові навчання, просять росіян надати спеціальні передові технології для китайських підводних човнів, отримують від Росії величезний обсяг розвідувальної інформації, яку та збирає на полі бою в Україні", – сказав експрем'єр.

За словами голови КБФ, стратегічною метою РФ, КНР, КНДР "та інших парій у світі є підрив позицій Сполучених Штатів та руйнування вашого способу життя". "Якщо ми переможемо в Україні, це стане спільною перемогою Сполучених Штатів, Європейського Союзу та України", – наголосив Яценюк.

При цьому він висловив переконання, що якщо Україна виграє війну "і нам вдасться, завдяки підтримці США, а персонально завдяки позиції Дональда Трампа, досягти справедливого, чесного та тривалого миру, вважаю, що тоді він заслуговує на Нобелівську премію миру".

Експрем'єр наголосив, що президент США має всі необхідні можливості для досягнення такого миру. "Чи має він необхідні важелі впливу? Так, має. Чи має він сміливість? Так, має. І тепер саме від нього залежить, чи зробить він усе необхідне: з одного боку, щоб допомогти Україні, а з іншого – щоб стати найвпливовішим і найвизначнішим президентом в історії", – сказав Яценюк.