Голова Київського Безпекового Форуму (КБФ), експрем'єр України (2014-16) Арсеній Яценюк зазначає, що з близько $200 млрд допомоги, яку Україні надали США, 70% коштів залишилися в самих Сполучених Штатах.

"70% цих коштів залишилися в Сполучених Штатах. Ми отримали озброєння та боєприпаси з ваших складів. Вони були не новими, але ми дуже вдячні, що отримали цю зброю, адже саме вона дала нам змогу боротися проти Росії", – сказав Яценюк в інтерв'ю американській блогерці Лорі Лумер.

Вона зауважила, що ці кошти не перераховували безпосередньо "на банківський рахунок" в Україні, а витрачали через резерви Пентагону на закупівлю зброї.

Голова КБФ наголосив, що ця допомога зміцнила й саму американську економіку. "Ви збільшили обсяги військового виробництва. Ви фактично оновили свої військові запаси. Ви створили більше робочих місць у своїй країні, і я переконаний, що ви стали сильнішими", – зазначив він.

При цьому Яценюк наголосив, що Україна потребує від США додаткової безпекової підтримки за принципом ленд-лізу часів Другої світової війни. Він висловив переконання, що така підтримка була б вигідна обом сторонам, адже йдеться не про безповоротну допомогу, а про позику. "Якщо у вас буде нагода поговорити зі президентом США, передайте йому, що ми не просто просимо про гроші – нам безумовно потрібна ваша підтримка. Якщо є хоч якийсь шанс надати Україні додаткову безпекову підтримку, подібну до програми ленд-лізу під час Другої світової війни, ми будемо вдячні. Йдеться про позику, це не просто безповоротна допомога", – сказав він Лумер.