Зеленський очікує, що Сибіга та Буданов запропонують регулярний формат спілкування з послами

Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від во міністра закордонних справ Андрія Сибіги та керівника Офісу президента Кирила Буданова пропозицій щодо регулярного формату спілкування з послами між великими щорічними нарадами.

"Очікую, що Андрій Іванович (Сибіга – ІФ-У) і його команда, разом з Офісом (президента – ІФ-У) та Кирилом Олексійовичем (Будановим – ІФ-У) запропонують регулярний формат спілкування з послами між великими щорічними нарадами", – сказав Зеленський на нараді з послами у Києві у понеділок.

Зеленський також закликав українських дипломатів сприяти просуванню антибалістичного проєкту Freyja, наголосивши, що через зростання балістичних загроз у світі такі системи стають дедалі актуальнішими.

"Наша Freyja може стати спільною для Європи системою, спільним захистом. Freyja буде швидкою у виробництві й перевіреною війною", – сказав президент.

За його словами, Україна спроможна самостійно виробляти ракету та пускову установку для цієї системи, а співпраця з європейськими партнерами необхідна для отримання радарів, сенсорів та інших компонентів.

Зеленський повідомив, що до Антибалістичної коаліції вже увійшли Україна, Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція та Велика Британія, а також 12 компаній-виробників. За його словами, проєкт залишається відкритим для приєднання нових держав і компаній.

Президент доручив українським дипломатам активно просувати проєкт у контактах із урядами, бізнесом та громадськістю країн-партнерів. "Я очікую від кожного нашого представника на відповідному напрямку повного сприяння проєкту Freyja і конкретних результатів", – наголосив Зеленський.