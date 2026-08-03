Зеленський закликав дипломатів шукати діалог із Китаєм

Президент України Володимир Зеленський закликав українських дипломатів активніше працювати над розвитком відносин із КНР, щоб не допустити повної підтримки РФ з його боку.

"Потрібно шукати діалог з Китаєм, якщо не хочеться, щоб Китай повністю підтримував росіян. Якщо він думає про майбутнє з Росією і не бачить там інших країн, все це треба будувати", – сказав Зеленський під час наради з послами у Києві у понеділок.

Президент також зазначив, що Україна вже досягла позитивних результатів у розвитку відносин із низкою держав, зокрема з Філіппінами, однак цю роботу необхідно продовжувати.

"Треба все це нам відновлювати, все треба допрацьовувати", – наголосив він.

Крім того, Зеленський доручив дипломатам приділити особливу увагу Сирії, зазначивши, що після зміни режиму країна перебуває у періоді трансформації. За його словами, Україна була однією з перших держав, що підтримала нову сирійську владу, і має посилювати співпрацю з Дамаском.

Також глава держави наголосив, що Україні потрібна сильна присутність кожної країни Латинської Америки, і додав, що розраховує на те, що міністерство закордонних справ разом з командою Офісу президента також представить нову стратегію відносин України і країн Африки.