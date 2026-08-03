Зеленський закликав дипломатів готуватися до виборів у країнах-партнерах та протидіяти російському впливу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська дипломатія має активно працювати напередодні виборів у країнах-партнерах, щоб протидіяти російським гібридним впливам та зберегти підтримку України незалежно від результатів голосування.

"Далі починається дуже особливий період в країнах-партнерах, які мають для нас вагу. Починаючи з вересня в землях Німеччини, потім Ізраїль, Сполучені Штати Америки, в наступному році Франція та інші країни світу. Росія ніколи не відпускає можливості втрутитися у вибори через гібридні вибори, фінансові вкиди, через дестабілізацію. Ми всі розуміємо відповідні загрози", – сказав Зеленський під час щорічної наради з послами у Києві у понеділок.

Водночас він зазначив, що Україна не втручається у внутрішні справи інших держав.

Президент наголосив, що українські дипломати мають працювати не лише з урядами, а й із суспільством, медіа, щоб підтримка України зберігалася незалежно від зміни влади.

"Завдання нашої української дипломатії в цей період – активна контрпропаганда, робота з громадською думкою, робота з молоддю", – сказав він.

Зеленський також закликав дипломатів працювати над захистом українських громад за кордоном і наголосив, що "дипломатія не може більше бути тільки класичною, статичною", а повинна адаптуватися до нових умов та використовувати сучасні канали комунікації.