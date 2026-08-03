Зеленський доручив змінити підходи до ротації українських дипломатів

Президент України Володимир Зеленський доручив підготувати системні зміни до підходів ротації українських дипломатів, наголосивши, що посли мають володіти мовою країни перебування, знати її культуру та підтримувати постійний зв’язок з Україною.

"Я прошу підготувати системні рішення, які зможуть це змінити. Якщо є ротації в посольстві України в Німеччині, люди мають німецьку мову… У Франції – означає, що треба знати французьку… В арабських країнах треба шукати людей, які цікавляться арабським світом, його культурою, традиціями і знають мову", – сказав Зеленський на щорічній нараді послів у Києві у понеділок.

Президент також закликав частіше враховувати думку послів під час кадрових ротацій та забезпечити належне використання досвіду дипломатів після їхнього повернення в Україну.

Зеленський також заявив, що українські дипломати повинні регулярно відвідувати Україну та краще розуміти реалії життя країни під час війни. "Кожен український посол має відчувати, як це – фронт, як це – прифронтова громада, як це – відновлення після обстрілів", – сказав він.