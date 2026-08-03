Латвія розширює прийом на лікування постраждалих українських військових – ЗМІ

Постраждалі від війни пацієнти з України надалі прибуватимуть до Латвії двічі на місяць, повідомляє латвійський портал Delfi у понеділок із посиланням на агентство LETA.

Згідно з повідомленням, на додаток до попереднього рейсу з прийому пацієнтів буде організовано також окремий рейс для пацієнтів, яких після оцінки стану здоров’я в Ризькій східній клінічній університетській лікарні (RAKUS) направлятимуть для отримання послуг із реабілітації до спеціалізованих реабілітаційних закладів.

Як повідомила агентству представниця Східної лікарні Ілга Намнієце, прийом пацієнтів вирішено розширити на основі накопиченого латвійськими лікувальними та реабілітаційними закладами досвіду лікування та реабілітації постраждалих від війни в Україні.

У лікарні інформують, що наприкінці липня в RAKUS в 41-й раз прийняли ще 32 важкопоранених українських військових. Загалом від початку війни у Східній лікарні допомогу було надано 985 пацієнтам з України.

У Клініці невідкладної медицини та прийому пацієнтів лікарні всім пацієнтам, як завжди, було проведено всебічну оцінку стану здоров’я. Після проведення досліджень пацієнтів, залежно від специфіки наслідків травм, перевезуть до інших лікувальних і реабілітаційних закладів Латвії. Дев’ятьох пацієнтів планують перевести до Національного реабілітаційного центру "Вайварі", чотирьох – до реабілітаційного центру "Лігатне", а 19 – до реабілітаційного центру "Яункемері".

До лікування пацієнтів з України в RAKUS залучено медиків різних спеціальностей, зокрема травматологів, хірургів, мікрохірургів, інфекціоністів, лікарів фізичної та реабілітаційної медицини, фізіотерапевтів, ерготерапевтів, радіологів і фахівців лабораторії. Повідомляється, що пацієнтів доставляють до RAKUS за приватною ініціативою засновників благодійного проєкту M-Help.com Арвіса Рекетса та Мартіньша Медінієкса.