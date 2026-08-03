В Раді зареєстровано законопроєкт про оподаткування імпортних посилок до EUR150

Постійний представник Уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що у відомстві зареєстровано урядовий законопроєкт № 15460, який пропонує змінити правила оподаткування товарів з іноземних маркетплейсів та привести українське законодавство у відповідність до норм ЄС.

"Документ передбачає скасування пільги із звільнення від ПДВ для міжнародних поштових відправлень вартістю до 150 євро. Водночас приватні безоплатні подарунки вартістю до 45 євро й надалі не оподатковуватимуться", – повідомляється в телеграм-каналі Верховної Ради.

Наразі на картці законопроєкта на сайті українського парламенту текст документа та пояснювальна записка до нього відсутні. Повідомляється лише, що 31 лютого він був одержаний Верховною Радою України та переданий на розгляд керівництву.

Як повідомлялося, прийняття Верховною Радою законопроєкту щодо скасування звільнення від оподаткування міжнародних посилок вартістю до EUR150 є умовою надання Україні третього траншу за програмою з Міжнародним валютним фондом близько $0,7 млрд та другого траншу макрофінансової допомоги від Європейського союзу EUR3,7 млрд в рамках Позики на підтримку України на EUR90 млрд.

У оновленому меморандумі фінансової та економічної політики за програмою EFF з МВФ Україна взяла зобов’язання у якості нового структурного маяка прийняти цей закон до кінця липня, тоді як у початковому варіанті його треба було затвердити до кінця березня разом з іншими податковими нормами, але цей структурний маяк не було виконано.

29 липня прем’єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що уряд повторно схвалив і направив до Верховної Ради законопроєкт, який вводить податок на додану вартість (ПДВ) на міжнародні поштові відправлення в Україну вартістю до EUR150. Прем’єр наголосив, що українські виробники та продавці сплачують ПДВ, тоді як частина імпортних товарів має податкову перевагу, і що "неприпустимо, що українські виробники, наприклад, у легкій промисловості, сплачують податки, тоді як громадяни купують на іноземних маркетплейсах одяг і такі ж самі товари не оподатковуються взагалі". За його словами, нові правила, якщо депутати підтримають це рішення, почнуть діяти з 2027 року, тож бізнес, маркетплейси та оператори доставки матимуть час підготуватися.