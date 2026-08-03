Кабмін визначив питання в компетенції віцепрем'єра Ченцова

Кабінет міністрів України визначив питання, що належать до компетенції віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Всеволод Ченцов.

Згідно з постановою №984 від 29 липня, до компетенції Ченцова належать питання: зовнішніх зносин; провадження зовнішньополітичної діяльності держави; проведення зовнішньополітичного курсу України, спрямованого на розвиток політичних, економічних, гуманітарних, правових, наукових та інших зв’язків з іноземними державами, міжнародними організаціями, та проведення аналізу відповідних тенденцій; забезпечення дипломатичними засобами захисту та зміцнення незалежності України, її державного суверенітету, безпеки, територіальної цілісності та непорушності державного кордону, захисту національних інтересів.

Крім того, віцепрем’єр відповідатиме за питання координації діяльності центральних органів виконавчої влади та інших органів державної влади у ввірених йому сферах; координації діяльності заступників керівників центральних органів виконавчої влади, до компетенції яких належать питання ЄС та НАТО; погодження кандидатів на посади заступників міністрів з питань європейської інтеграції.

Також серед компетенцій віцепрем’єра питання проведення єдиної державної політики, спрямованої на досягнення рівних прав та рівних можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства, а також координації взаємодії центральних органів виконавчої влади в рамках забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, запобігання насильству в сім’ї.

Ченцов, згідно з постановою, відповідатиме також за спрямування роботи органів виконавчої влади з підготовки матеріалів з відповідних питань до засідань комітетів Верховної Ради, уряду, Ради національної безпеки і оборони України; організації роботи центральних органів виконавчої влади з формування позиції України в органах Ради Європи; організації та координації роботи центральних органів виконавчої влади з ефективного використання та залучення міжнародної технічної допомоги; координації проведення аналізу ефективності євроінтеграційної політики України, результатів діяльності органів виконавчої влади, спрямованої на набуття Україною членства в ЄС; координації процесу адаптації законодавства України до права ЄС (acquis ЄС) та стандартів НАТО.

Крім того, до його компетенції належать питання координації діяльності, пов’язаної із створенням ефективної системи професійного навчання державних службовців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції; взаємодії з експертами та громадськими організаціями у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції; координації реалізації стратегій і виконання програм та інших документів з інформування громадськості та комунікації у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції; координації процесу планування, моніторингу та оцінки результативності виконання завдань у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції.

Також віцепрем’єр братиме участь у забезпеченні розвитку правової бази з питань співробітництва України з членами міжнародного співтовариства, займатиметься питаннями розвитку дипломатичної служби України, розвитку зв’язків із закордонними українцями, а також координації співпраці органів виконавчої влади з Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

До компетенції Ченцова також віднесено питання економічного і соціального розвитку, торгівлі, державної інвестиційної політики, державної зовнішньоекономічної політики. Він також займатиметься питаннями технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності; розвитку підприємництва; публічно-приватного партнерства; публічних закупівель; державного матеріального резерву; державного експортного контролю; захисту прав споживачів; державної політики з контролю за цінами; рекламної діяльності в Україні; виставково-ярмаркової діяльності; державної регуляторної політики; нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи в зазначеній сфері; дерегуляції господарської діяльності; державної аграрної політики та державної політики у сфері сільського господарства; продовольчої безпеки держави.

Також в його компетенції будуть питання охорони прав на сорти рослин; тваринництва; рибного господарства та рибної промисловості; охорони, використання та відтворення водних біоресурсів; регулювання рибальства та безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства; меліорації земель; лісового та мисливського господарства. Віцепрем’єр опікуватиметься питаннями ветеринарної медицини, безпечності харчових продуктів, карантину та захисту рослин; насінництва та розсадництва; регулювання земельних відносин та проведення земельної реформи; топографо-геодезичної та картографічної діяльності; моніторингу та родючості ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення.

До компетенції Ченцова віднесені питання приватизації, оренди, використання та відчуження державного майна, управління об’єктами державної власності, державного регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності; координації дій державних органів з питань захисту прав інвесторів, посилення протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств, порушенням земельного законодавства; розвитку водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів; епідеміологічного нагляду (спостереження); санітарного та епідемічного благополуччя населення; координації діяльності української частини міжурядових рад, комітетів та змішаних комісій.

Серед іншого, до його компетенцій віднесено питання координації роботи з формування та реалізації державної санкційної політики; координації роботи з реалізації державної політики з питань організації гуманітарного розмінування.

Віцепрем’єр також займатиметься питаннями розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою; формування оптимальної системи інституційного забезпечення регіонального розвитку та спроможних територіальних громад; забезпечення координації роботи органів виконавчої влади та взаємодії уряду з комітетами Верховної Ради України, місцевими держадміністраціями, органами місцевого самоврядування та асоціаціями органів місцевого самоврядування, іншими громадськими об’єднаннями з питань регіонального і місцевого розвитку.

Ченцов також займатиметься питаннями благоустрою населених пунктів; житлово-комунального господарства; поводження з побутовими відходами; будівництва, архітектури, містобудування та архітектурно-будівельного контролю; житлової політики та реформування і розвитку житлово-комунального господарства; питної води, питного водопостачання та водовідведення; модернізації систем теплопостачання; розбудови та експлуатації транспортної інфраструктури; відновлення, розвитку, будівництва, реконструкції та модернізації соціально-економічної, житлово-комунальної, громадської, інженерно-транспортної, енергетичної та інвестиційної інфраструктури.

Крім того, до його компетенції віднесені питання відновлення об’єктів промисловості, соціальної і транспортної інфраструктури, житлового фонду та систем життєзабезпечення на тимчасово окупованій території України після реінтеграції в єдиний конституційний простір України; забезпечення розвитку промисловості на тимчасово окупованій території України після реінтеграції в єдиний конституційний простір України.

Він також займатиметься питаннями погодження кандидатів на посади заступників міністрів, до компетенції яких належать питання відновлення регіонів, територій та інфраструктури, та заступників голів облдержадміністрацій, до компетенції яких належать питання відновлення регіону, територій та інфраструктури, і координації їх діяльності; погодження кандидатур заступників міністрів та заступників голів облдержадміністрацій, на яких передбачено покладення повноважень з питань відновлення регіонів, територій та інфраструктури; інші питання за відповідними напрямами діяльності.

Крім того, уряд визначив, що у разі відсутності віцепрем’єра з європейської та євроатлантичної інтеграції його повноваження здійснює перший віцепрем’єр – міністр енергетики Денис Шмигаль.

Як повідомлялося, 16 липня Верховна Рада призначила голову правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького на посаду прем’єр-міністра України, а також за його поданням затвердила новий склад Кабінету міністрів.