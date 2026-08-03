Кабмін визначив питання в компетенції віцепрем'єрки Бережної

Кабінет міністрів України визначив питання, що належать до компетенції віцепрем’єр-міністерки з гуманітарної політики – міністерки культури України Тетяни Бережної.

Згідно з постановою №984 від 29 липня, до компетенції Бережної належать питання культури та мистецтва, охорони культурної спадщини; вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей; державної мовної політики; кінематографії; збереження національної пам’яті; міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України.

Також віцепрем’єрка відповідатиме за питання державної інформаційної політики з питань реінтеграції тимчасово окупованої території, державної політики у сфері інформаційного суверенітету та інформаційної безпеки України; сприяння входженню України до світового інформаційного простору, піднесенню її міжнародного авторитету, формуванню позитивного іміджу держави як надійного і передбачуваного партнера; забезпечення взаємодії органів виконавчої влади з Національною радою з питань телебачення і радіомовлення.

Крім того, до її компетенції належать питання: освіти і науки; науково-технічної та інноваційної діяльності; молоді, фізичної культури і спорту; національно-патріотичного виховання.

Бережна також відповідатиме за питання соціальної політики; загальнообов’язкового державного соціального та пенсійного страхування; соціального захисту; сім’ї та дітей, оздоровлення та відпочинку дітей, усиновлення та захисту прав дітей, протидії торгівлі людьми, відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою; пенсійного забезпечення громадян, моніторингу фінансових ресурсів для своєчасного забезпечення виплати пенсій та допомоги; надання соціальних послуг.

В компетенції віцепрем’єрки також будуть питання організації роботи з формування і реалізації державної політики з питань національної єдності України; захисту прав і свобод громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території України; організації роботи з формування і реалізації державної політики з питань територіальної цілісності, тимчасово окупованої території України; тимчасово окупованої території України та населення, що на ній проживає, їх реінтеграції в єдиний конституційний простір України; внутрішньо переміщених осіб, сприяння реалізації їх прав і свобод та створення умов для добровільного повернення таких осіб до покинутого місця проживання після реінтеграції територій в єдиний конституційний простір України або інтеграції за новим місцем проживання в Україні.

До компетенції Бережної також віднесено питання застосування норм міжнародного гуманітарного права на території України, розбудови миру, відновлення та розвитку тимчасово окупованої території після реінтеграції в єдиний конституційний простір України. Крім того, вона відповідатиме за забезпечення взаємодії органів виконавчої влади з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, Національною тристоронньою соціально-економічною радою; забезпечення взаємодії органів виконавчої влади з питань гуманітарної допомоги; праці, зайнятості населення, трудової міграції, трудових відносин, соціального діалогу; туризму.

Крім того, уряд визначив, що у разі відсутності віцепрем’єрки з гуманітарної політики її повноваження здійснює віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Всеволод Ченцов.

Як повідомлялося, 16 липня Верховна Рада призначила голову правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького на посаду прем’єр-міністра України, а також за його поданням затвердила новий склад Кабінету міністрів.