Кабмін визначив питання в компетенції першого віцепрем'єра Шмигаля

Кабінет міністрів України визначив питання, що належать до компетенції першого віцепрем’єр-міністра – міністр енергетики України Дениса Шмигаля.

Згідно з постановою №984 від 29 липня, до компетенції Шмигаля належать питання управління паливно-енергетичним комплексом, енергетичної безпеки держави, безпеки використання ядерної енергії, альтернативної енергетики та ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, а також питання альтернативних видів рідкого та твердого палива, енергозбереження, забезпечення енергетичної ефективності.

Крім того, до його компетенції належить управління зоною відчуження і зоною безумовного (обов’язкового) відселення, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, а також державного управління у сфері поводження з радіоактивними відходами на стадії їх довгострокового зберігання і захоронення.

Згідно з постановою, до компетенції Шмигаля належать також питання національної безпеки у воєнній сфері, сферах оборони і військового будівництва у мирний час та особливий період; державної військово-промислової політики; оборонних закупівель; оборонно-промислового комплексу.

Також до його компетенції віднесені питання державної промислової політики, літакобудівної галузі, космічної діяльності, інноваційної діяльності у стратегічних галузях промисловості, цифровізації, цифрового розвитку, цифрової економіки, інновацій, електронного урядування та електронної демократії, цифровізації процесів на державній службі, розвитку інформаційного суспільства, інформатизації, розвитку цифрових навичок та цифрових прав громадян, відкритих даних, розвитку національних електронних інформаційних ресурсів та інтероперабельності, розвитку інфраструктури широкосмугового доступу до Інтернету та електронних комунікацій, електронної комерції та бізнесу.

До компетенції Шмигаля віднесені також питання випуску і проведення лотерей та організації та проведення азартних ігор.

Крім цього, перший віцепрем’єр-міністр – міністр енергетики відповідатиме за надання публічних (електронних публічних) послуг, зокрема адміністративних послуг; електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації; розвитку IT-індустрії; інвестицій в IT-індустрію; впровадження електронного документообігу; розвитку малого і середнього підприємництва в частині впровадження інструментів електронної комерції та бізнесу, цифрової економіки, реалізації навчальних програм з підприємництва та утворення центрів підтримки підприємництва, координації діяльності центральних органів виконавчої влади та інших органів державної влади із зазначених питань; розвитку віртуальних активів, блокчейну та токенізації, штучного інтелекту; розвитку технологій; трансферу технологій; державної політики у сфері статистики; реформування державної статистичної діяльності; модернізації інформаційної системи органів державної статистики.

До компетенції Шмигаля також віднесено питання охорони навколишнього природного середовища; організації охорони та використання природно-заповідного фонду; охорони атмосферного повітря, охорони озонового шару та запобігання підвищенню рівня глобального потепління, зміни клімату і виконання вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, Кіотського протоколу до неї та Паризької угоди; раціонального використання, відтворення та охорони об’єктів тваринного і рослинного світу, біологічного та ландшафтного різноманіття, формування, збереження та використання екологічної мережі, біологічної та генетичної безпеки; екологічної безпеки, поводження з відходами, небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами; державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів; геологічного вивчення та раціонального використання надр.

Також він відповідатиме за питання охорони здоров’я; захисту населення від інфекційних хвороб; протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним захворюванням; контролю якості та реалізації лікарських засобів, медичних імунобіологічних препаратів, обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу.

В компетенції Шмигаля також питання соціального захисту ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності, а також соціального захисту осіб, на яких поширюється чинність закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; збереження психічного здоров’я ветеранів війни та членів їх сімей; вшанування пам’яті ветеранів війни; інші питання за відповідними напрямами діяльності.

Крім того, уряд визначив, що у разі відсутності прем’єр-міністра України його повноваження здійснює перший віцепрем’єр-міністр України, а у разі відсутності першого віцепрем’єра його повноваження здійснює віцепрем’єр з гуманітарної політики України – міністр культури Тетяна Бережна.

Як повідомлялося, 16 липня Верховна Рада призначила голову правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького на посаду прем’єр-міністра України, а також за його поданням затвердила новий склад Кабінету міністрів.