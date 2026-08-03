Кабмін утворив 5 урядових комітетів під керівництвом профільних міністрів

Кабінет міністрів України утворив п’ять урядових комітетів і визначив їх склад.

Згідно з постановою №985 від 29 липня, Кабмін утворив Урядовий комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, промислової політики, захисту довкілля, природних ресурсів, цифрової трансформації, розвитку інновацій, технологій, національної безпеки, оборони, ветеранів та охорони здоров’я, головою якого визначив першого віцепрем’єр-міністра – міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Також створений Урядовий комітет з питань гуманітарної та соціальної політики, державного управління, національної єдності, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (голова – віцепрем’єр-міністерка України з питань гуманітарної політики України – міністерка культури України Тетяна Бережна).

Крім того, постановою створений урядовий комітет з питань європейської, євроатлантичної інтеграції, міжнародного співробітництва, правоохоронної діяльності та правової політики (голова – віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Всеволод Ченцов).

Кабмін також утворив Урядовий комітет з питань відновлення України, розвитку громад, територій, інфраструктури, транспорту та житлово-комунального господарства (голова – міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник) та Урядовий комітет з питань економічної, фінансової, аграрної, інвестиційної, санкційної політики, розвитку підприємництва та ефективного управління державною власністю (голова – міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко).

Як повідомлялося, 16 липня Верховна Рада призначила голову правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького на посаду прем’єр-міністра України, а також за його поданням затвердила новий склад Кабінету міністрів.