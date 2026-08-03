Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Політика

Кабмін утворив 5 урядових комітетів під керівництвом профільних міністрів

2 хв читати
Додати як джерело
Кабмін утворив 5 урядових комітетів під керівництвом профільних міністрів
Фото: https://www.facebook.com/sergii.koretskyi.page

Кабінет міністрів України утворив п’ять урядових комітетів і визначив їх склад.

Згідно з постановою №985 від 29 липня, Кабмін утворив Урядовий комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, промислової політики, захисту довкілля, природних ресурсів, цифрової трансформації, розвитку інновацій, технологій, національної безпеки, оборони, ветеранів та охорони здоров’я, головою якого визначив першого віцепрем’єр-міністра – міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Також створений Урядовий комітет з питань гуманітарної та соціальної політики, державного управління, національної єдності, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (голова – віцепрем’єр-міністерка України з питань гуманітарної політики України – міністерка культури України Тетяна Бережна).

Крім того, постановою створений урядовий комітет з питань європейської, євроатлантичної інтеграції, міжнародного співробітництва, правоохоронної діяльності та правової політики (голова – віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Всеволод Ченцов).

Кабмін також утворив Урядовий комітет з питань відновлення України, розвитку громад, територій, інфраструктури, транспорту та житлово-комунального господарства (голова – міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник) та Урядовий комітет з питань економічної, фінансової, аграрної, інвестиційної, санкційної політики, розвитку підприємництва та ефективного управління державною власністю (голова – міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко).

Як повідомлялося, 16 липня Верховна Рада призначила голову правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького на посаду прем’єр-міністра України, а також за його поданням затвердила новий склад Кабінету міністрів.

#кабмін #комітети
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський закликав партнерів прискорити постачання антибалістичних ракет після чергової атаки РФ

Зеленський закликав партнерів прискорити постачання антибалістичних ракет після чергової атаки РФ

Президент України Володимир Зеленський після чергової російської атаки наголосив, що захист від балістичних ракет є ключовим завданням для збереження…

Читати
Росіяни підготувалися до масованого удару і саме цієї ночі є висока вірогідність здійсненні удару – Зеленський

Росіяни підготувалися до масованого удару і саме цієї ночі є висока вірогідність здійсненні удару – Зеленський

Росіяни підготувалися до масованого удару і саме цієї ночі є висока вірогідність здійсненні удару, заявив президент України Володимир Зеленський. …

Читати
Транскаспійський маршрут сформує нову архітектуру торгівлі, в якій Україна посяде важливе місце – посол

Транскаспійський маршрут сформує нову архітектуру торгівлі, в якій Україна посяде важливе місце – посол

Розвиток Транскаспійського міжнародного транспортного маршруту через Азербайджан та транспортного коридору ГУАМ дозволить диверсифікувати логістику з…

Читати