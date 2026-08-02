Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Політика

Прем'єр Вірменії оголосив про відставку, президент її підписав

1 хв читати
Додати як джерело
Прем'єр Вірменії оголосив про відставку, президент її підписав
Фото: https://www.facebook.com/nikol.pashinyan/

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив про відставку, із ним йде у відставку увесь склад уряду. Про це прем’єр оголосив у соцмережах.

Про відставку уряду було оголошено заздалегідь. Так, 2 серпня розпочалася перша сесія парламенту Вірменії дев’ятого скликання. Згідно з Конституцією країни, у перший день роботи нового скликання Національних зборів уряд подає у відставку.

"Я підписав відповідну заяву на ім’я президента з проханням прийняти відставку уряду", – сказав Пашинян у відеозверненні у Фейсбуці у неділю.

Президент Вірменії Ваагн Хачатурян у неділю підписав указ про відставку уряду. "Відповідно до статті 130 Конституції Вірменії прийняти відставку уряду", – йдеться в указі, опублікованому на сайті президента.

У неділю розпочалося засідання Національних Зборів Вірменії дев’ятого скликання, сформованих за підсумками виборів 7 червня.

Далі президент Вірменії має призначити нового голову Кабінету міністрів із-поміж кандидатів від партії, яка здобула більшість голосів на парламентських виборах. Партія Пашиняна Громадянський договір перемогла, отримавши 49,7% голосів.

Наразі члени уряду продовжують виконувати свої обов’язки, а президент Вірменії після початку строку повноважень новообраних Національних зборів негайно призначає прем’єр-міністром кандидата від парламентської більшості.

#відставка #пашинян
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський закликав партнерів прискорити постачання антибалістичних ракет після чергової атаки РФ

Зеленський закликав партнерів прискорити постачання антибалістичних ракет після чергової атаки РФ

Президент України Володимир Зеленський після чергової російської атаки наголосив, що захист від балістичних ракет є ключовим завданням для збереження…

Читати
Росіяни підготувалися до масованого удару і саме цієї ночі є висока вірогідність здійсненні удару – Зеленський

Росіяни підготувалися до масованого удару і саме цієї ночі є висока вірогідність здійсненні удару – Зеленський

Росіяни підготувалися до масованого удару і саме цієї ночі є висока вірогідність здійсненні удару, заявив президент України Володимир Зеленський. …

Читати
Транскаспійський маршрут сформує нову архітектуру торгівлі, в якій Україна посяде важливе місце – посол

Транскаспійський маршрут сформує нову архітектуру торгівлі, в якій Україна посяде важливе місце – посол

Розвиток Транскаспійського міжнародного транспортного маршруту через Азербайджан та транспортного коридору ГУАМ дозволить диверсифікувати логістику з…

Читати