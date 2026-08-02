Прем'єр Вірменії оголосив про відставку, президент її підписав

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив про відставку, із ним йде у відставку увесь склад уряду. Про це прем’єр оголосив у соцмережах.

Про відставку уряду було оголошено заздалегідь. Так, 2 серпня розпочалася перша сесія парламенту Вірменії дев’ятого скликання. Згідно з Конституцією країни, у перший день роботи нового скликання Національних зборів уряд подає у відставку.

"Я підписав відповідну заяву на ім’я президента з проханням прийняти відставку уряду", – сказав Пашинян у відеозверненні у Фейсбуці у неділю.

Президент Вірменії Ваагн Хачатурян у неділю підписав указ про відставку уряду. "Відповідно до статті 130 Конституції Вірменії прийняти відставку уряду", – йдеться в указі, опублікованому на сайті президента.

У неділю розпочалося засідання Національних Зборів Вірменії дев’ятого скликання, сформованих за підсумками виборів 7 червня.

Далі президент Вірменії має призначити нового голову Кабінету міністрів із-поміж кандидатів від партії, яка здобула більшість голосів на парламентських виборах. Партія Пашиняна Громадянський договір перемогла, отримавши 49,7% голосів.

Наразі члени уряду продовжують виконувати свої обов’язки, а президент Вірменії після початку строку повноважень новообраних Національних зборів негайно призначає прем’єр-міністром кандидата від парламентської більшості.