Пентагон передасть керівництво Групою допомоги Україні іншій країні НАТО – ЗМІ

Пентагон відмовляється від керівництва Групою сприяння безпеці України (SAG-U), що базується у Німеччині, пише Politico.

"За словами американського чиновника та трьох осіб, знайомих з планом, Група сприяння безпеці, яка відігравала центральну роль в оснащенні та навчанні українських військ з початку повномасштабного російського вторгнення, зрештою перейде під управління ще одного члена НАТО", – йдеться у статті.

Цей крок означатиме, що США більше не допомагатимуть формувати майбутні збройні сили України.

"Якби європейський чи канадський офіцер взяв на себе командування… це був би ще один приклад того, як союзники беруть на себе більшу відповідальність", – сказав чиновник НАТО, якому, як і іншим, було надано анонімність для обговорення неоголошеного плану.

За словами джерел, перехід керівництва триватиме до року. Водночас наголошувалось, що це не перерве роботу, що проводиться з Україною. Хоча НАТО очолить програму, Європейське командування США залишатиметься залученим через американського заступника.

Група сприяння безпеці, що базується у Вісбадені (Німеччина), координує переміщення військової техніки в Україну та контролює навчання та логістичну підтримку українських збройних сил.