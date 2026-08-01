Керівники закордонних дипломатичних установ України зберуться на нараду у Києві наступного тижня

З 3 по 7 серпня в Києві відбудеться щорічна нарада керівників закордонних дипломатичних установ України під гаслом "Відновлення миру і лідерство України", повідомило Міністерство закордонних справ України в суботу.

Як йдеться у дописі МЗС у Телеграмі, програмою наради передбачено сегмент високого рівня за участю президента України Володимира Зеленського, очільника МЗС Андрія Сибіги, голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, прем’єр-міністра Сергія Корецького, першої леді Олени Зеленської, керівника Офісу президента Кирила Буданова, першого заступника керівника Офісу президента Сергія Кислиці, заступника керівника Офісу президента Ігоря Жовкви, першого віцепрем’єр-міністра – міністра енергетики Дениса Шмигаля та віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволода Ченцова.

"Щорічна нарада покликана забезпечити координацію роботи українського дипломатичного корпусу та визначити спільні підходи до реалізації зовнішньополітичних пріоритетів України", – зазначили в МЗС.