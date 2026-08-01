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Вперше Україна приєдналась до Механізму цивільного захисту ЄС як постачальник допомоги – Фон дер Ляєн

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Вперше Україна приєдналась до Механізму цивільного захисту ЄС як постачальник допомоги – Фон дер Ляєн

Україна вперше приєдналась до Механізму цивільного захисту ЄС як постачальник допомоги, зазначила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"70-членна українська команда пожежників прямує до Франції, щоб допомогти боротися з лісовими пожежами. Захищаючи себе від війни Росії проти України, Україна також допомагає захищати життя по всій Європі", – написала вона у соцмережі Х в суботу.

За її словами, так Україна демонструє солідарність з ЄС. "Щодня Україна показує, що належить до нашого Союзу", – наголосила президент Єврокомісії.

Як повідомлялось, група із 70 українських рятувальників вранці 31 липня вирушила до Франції для надання допомоги у боротьбі з лісовими пожежами, група оснащена 15 спеціалізованими автомобілями.

#допомога #фон_дер_ляєн #україна_єс
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